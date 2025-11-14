鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sandisk Corporation(SNDK-US)EPS預估上修至12.44元，預估目標價為260.00元
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Sandisk Corporation(SNDK-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.2元上修至12.44元，其中最高估值14.1元，最低估值5.68元，預估目標價為260.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|14.1(14.1)
|30.75
|28.66
|30.83
|最低值
|5.68(5.68)
|10.16
|15.29
|30.83
|平均值
|11.87(11.53)
|19.85
|21.22
|30.83
|中位數
|12.44(12.2)
|20.16
|21.04
|30.83
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|106.38億
|150.16億
|148.02億
|140.79億
|最低值
|92.87億
|108.89億
|116.61億
|140.79億
|平均值
|101.49億
|124.51億
|128.37億
|140.79億
|中位數
|102.53億
|122.29億
|125.40億
|140.79億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-14.78
|-4.63
|-11.32
|營業收入
|60.86億
|66.63億
|73.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Sandisk Corporation(SNDK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
