鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sandisk Corporation(SNDK-US)EPS預估上修至12.44元，預估目標價為260.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Sandisk Corporation(SNDK-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.2元上修至12.44元，其中最高估值14.1元，最低估值5.68元，預估目標價為260.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值14.1(14.1)30.7528.6630.83
最低值5.68(5.68)10.1615.2930.83
平均值11.87(11.53)19.8521.2230.83
中位數12.44(12.2)20.1621.0430.83

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值106.38億150.16億148.02億140.79億
最低值92.87億108.89億116.61億140.79億
平均值101.49億124.51億128.37億140.79億
中位數102.53億122.29億125.40億140.79億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS-14.78-4.63-11.32
營業收入60.86億66.63億73.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Sandisk Corporation(SNDK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


