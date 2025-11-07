search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sandisk Corporation(SNDK-US)EPS預估上修至8元，預估目標價為230.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Sandisk Corporation(SNDK-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.91元上修至8元，其中最高估值13.96元，最低估值4.97元，預估目標價為230.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.96(13.53)27.1925.2813.54
最低值4.97(4.97)4.289.1613.54
平均值9.27(7.39)15.4517.1913.54
中位數8(6.91)14.3916.4313.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值107.07億143.71億148.02億115.66億
最低值80.60億98.61億93.59億115.66億
平均值97.57億117.65億120.41億115.66億
中位數97.44億118.32億117.08億115.66億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS-14.78-4.63-11.32
營業收入60.86億66.63億73.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Sandisk Corporation(SNDK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

