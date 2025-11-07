鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sandisk Corporation(SNDK-US)EPS預估上修至8元，預估目標價為230.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Sandisk Corporation(SNDK-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.91元上修至8元，其中最高估值13.96元，最低估值4.97元，預估目標價為230.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.96(13.53)
|27.19
|25.28
|13.54
|最低值
|4.97(4.97)
|4.28
|9.16
|13.54
|平均值
|9.27(7.39)
|15.45
|17.19
|13.54
|中位數
|8(6.91)
|14.39
|16.43
|13.54
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|107.07億
|143.71億
|148.02億
|115.66億
|最低值
|80.60億
|98.61億
|93.59億
|115.66億
|平均值
|97.57億
|117.65億
|120.41億
|115.66億
|中位數
|97.44億
|118.32億
|117.08億
|115.66億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-14.78
|-4.63
|-11.32
|營業收入
|60.86億
|66.63億
|73.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Sandisk Corporation(SNDK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
