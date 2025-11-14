蘋果稅來了！蘋果與微信達成小遊戲抽成15%協議 多出成本將由誰承擔？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-14 06:10

蘋果稅來了！騰訊與蘋果達成從微信小遊戲抽成15%協議 多出成本將由誰承擔？

對騰訊而言，微信小程式和遊戲業務是重要收入部分，與蘋果達成協議後，騰訊也可更好地規劃自身在 iOS 平台的業務發展。

綜合《雷科技》、《界面新聞》跟《第一財經》等陸媒報導，在周四晚上的 2025 年第三季度財報電話會議上，騰訊總裁劉熾平表示，騰訊與蘋果保持著良好合作關係，雙方一直在探討如何活躍小遊戲生態，「在某個時候可能會有一個正式的批准」。這一表態雖未完全確認協議的最終敲定，但釋放出正面訊號。

此前，騰訊與蘋果針對分成問題有分歧，因蘋果會對其 App Store 中的付費應用程式、應用程式內購買的數位商品和服務抽取佣金，在 iOS 平台的應用程式內發生的交易行為，都要繳納一定比例的服務費，通常情況下是 30%。

然而，在 iOS 生態下，微信小遊戲產生的內購收入可以不接入蘋果支付管道，部分開發者會利用這一點來將用戶引導至外部支付系統，進而免於支付蘋果的分成。

去年 8 月，騰訊曾透露正跟蘋果就「經濟可持續且公平」的條款進行磋商，允許蘋果從 iPhone 端的小程式遊戲及應用程式銷售中分得一定比例的收益。

據悉，這項談判歷時 1 年多，雙方終於達成了新的收入分成協議。

15% 的分成比例雖然比常規分成降低，但考慮到微信龐大的用戶基礎，以及近年來小遊戲營收蒸蒸日上，這項協議仍然會為蘋果帶來可觀的收益。

近年來，蘋果已在多個司法管轄區採取措施，降低抽成或是為特定應用提供豁免。這次與騰訊的協議，也可看作蘋果在全球範圍內應對監管壓力、適應市場變化的縮影。

多年來，蘋果對 App Store 應用程式開發者一直有「抽成」慣例 。2017 年，蘋果發布新版 App Store 審核規定，將虛擬貨幣打賞視為應用程式內購買，要求必須走蘋果支付管道，蘋果從中提取 30% 的分成，「蘋果稅」由此而來。

目前，蘋果對年收入 100 萬美元以上的 App，其內部發生的數位內容消費收取 30% 的分成，對年收入 100 萬美元以下的中小開發者抽成比例為 15%。

對騰訊而言，若協議最終落地，雖必須讓渡一定收益給蘋果，但有助於緩解因支付爭議面臨的壓力，規範小遊戲支付生態，也能讓蘋果參與到微信小遊戲的生態建設中。

從產業層面來說，蘋果與騰訊這兩大巨頭在小遊戲支付抽成上的新協議，有望為小程式的分成模式建立新標準，可望進一步擴展至其他平台。

專家指出，這個 15% 的費率，雖比蘋果標準的 30% 低了一半，但又明顯高於零，可說是「讓步了但沒完全讓步」。畢竟，此前蘋果完全無法從 iPhone 用戶在微信小程式遊戲內的任何購買中獲得收入，現在起碼能拿到 15%，算是一筆意外之財。

對騰訊來說，這或許也算是個可以接受的結果。在截至 9 月的財季中，小程式遊戲等業務為騰訊貢獻人民幣 323 億元的社群網路收入。若蘋果抽走 30%，那也有近 100 億，但抽成談到 15%，或許還在騰訊可承受範圍內。

此外，協議也明確了開發者需要滿足蘋果的某些要求，例如幫助家長分享孩子年齡層等功能，這讓後續操作有了明確規範。

放眼全球，蘋果近年來確實有多次調整佣金政策。在歐盟，蘋果已經被迫將佣金從 30% 降至 17%，甚至因為限制音樂串流應用引導用戶至外部訂閱服務而被處以 18.4 億歐元的罰款。

連蘋果所在地的美國，也在今年 6 月 4 日對蘋果發出判決，要求其開放應用程式內部和外部支付連結。這麼一看，蘋果這次只收 15%，確實算是難得的讓步了。

在過去，微信小程式生態擁有高達 14.1 億的月活躍用戶，不過蘋果一直無法嚐到這塊肥肉。如今協議達成，蘋果成功切入了中國快速成長的娛樂細分市場，而騰訊也避免了更糟糕的結果。如果蘋果堅持要抽 30%，這場談判很可能還會繼續僵持下去。

不過從開發者角度來看，情況就有點複雜了。雖然 15% 比標準的 30%「蘋果稅」友善不少，但仍是額外成本。畢竟，原本不需要被抽成的收入，現在突然要被拿走 15%，原本利潤就不高，現在更是雪上加霜。

專家覺得，這次協議也揭示一個殘酷現實，也就是在科技巨頭的遊戲裡，開發者和小型企業往往是最無奈的。

總體來看，這次蘋果和騰訊的協議，無疑又給小程式開發者增加了新的成本壓力，他們不得不重新計算自己的獲利模式，看看這 15% 的抽成會給自己帶來多大影響。