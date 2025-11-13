鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估上修至0.78元，預估目標價為52.73元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對昂跑控股(ONON-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.76元上修至0.78元，其中最高估值0.84元，最低估值0.48元，預估目標價為52.73元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.84(0.84)
|1.85
|2.24
|2.56
|最低值
|0.48(0.48)
|1.03
|1.35
|2.08
|平均值
|0.73(0.72)
|1.37
|1.79
|2.38
|中位數
|0.78(0.76)
|1.4
|1.83
|2.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.97億
|41.63億
|49.77億
|58.61億
|最低值
|30.59億
|36.21億
|43.47億
|55.10億
|平均值
|31.41億
|38.69億
|47.32億
|57.01億
|中位數
|31.39億
|38.58億
|47.43億
|57.32億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-137.97
|-0.65
|0.19
|0.02
|0.85
|營業收入
|4.53億
|7.93億
|12.80億
|19.94億
|26.32億
詳細資訊請看美股內頁：
昂跑控股(ONON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股新週期啟動，行家關注這些基金標的..
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估下修至0.63元，預估目標價為54.28元
- 法國富豪家族擬售Puma傳出後股價飆漲16% 中國安踏、李寧成潛在競標者
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估下修至0.67元，預估目標價為57.29元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估下修至0.96元，預估目標價為56.81元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇