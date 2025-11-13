鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估上修至0.78元，預估目標價為52.73元

search icon



根據FactSet最新調查，共23位分析師，對昂跑控股(ONON-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.76元上修至0.78元，其中最高估值0.84元，最低估值0.48元，預估目標價為52.73元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.84(0.84)1.852.242.56
最低值0.48(0.48)1.031.352.08
平均值0.73(0.72)1.371.792.38
中位數0.78(0.76)1.41.832.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.97億41.63億49.77億58.61億
最低值30.59億36.21億43.47億55.10億
平均值31.41億38.69億47.32億57.01億
中位數31.39億38.58億47.43億57.32億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-137.97-0.650.190.020.85
營業收入4.53億7.93億12.80億19.94億26.32億

詳細資訊請看美股內頁：
昂跑控股(ONON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


