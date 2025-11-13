search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估上修至0.17元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對惠好(WY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.16元上修至0.17元，其中最高估值0.23元，最低估值0.03元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.23(0.21)0.640.971.27
最低值0.03(0.03)0.050.41.27
平均值0.15(0.14)0.290.711.27
中位數0.17(0.16)0.290.751.27

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值70.12億75.25億81.98億
最低值68.48億67.79億70.01億
平均值69.28億71.18億76.61億
中位數69.40億71.48億77.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.073.472.531.150.54
營業收入75.32億102.01億101.84億76.74億71.24億

詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


