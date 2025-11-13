鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至1.31元，預估目標價為67.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.33元下修至1.31元，其中最高估值1.49元，最低估值1.16元，預估目標價為67.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.49(1.49)
|1.96
|2.42
|2.22
|最低值
|1.16(1.16)
|1.18
|1.44
|1.9
|平均值
|1.3(1.32)
|1.49
|1.83
|2.01
|中位數
|1.31(1.33)
|1.48
|1.77
|1.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.69億
|34.15億
|40.08億
|43.55億
|最低值
|23.71億
|29.50億
|32.76億
|35.36億
|平均值
|24.46億
|32.30億
|36.04億
|39.46億
|中位數
|24.41億
|32.43億
|35.93億
|39.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.04
|0.02
|-0.88
|0.79
|0.45
|營業收入
|1.31億
|3.14億
|6.54億
|13.18億
|13.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
