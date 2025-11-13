search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至1.31元，預估目標價為67.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.33元下修至1.31元，其中最高估值1.49元，最低估值1.16元，預估目標價為67.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.49(1.49)1.962.422.22
最低值1.16(1.16)1.181.441.9
平均值1.3(1.32)1.491.832.01
中位數1.31(1.33)1.481.771.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26.69億34.15億40.08億43.55億
最低值23.71億29.50億32.76億35.36億
平均值24.46億32.30億36.04億39.46億
中位數24.41億32.43億35.93億39.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.040.02-0.880.790.45
營業收入1.31億3.14億6.54億13.18億13.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCELH

