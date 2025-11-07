鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至1.06元，預估目標價為69.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.11元下修至1.06元，其中最高估值1.29元，最低估值0.31元，預估目標價為69.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.29(1.33)
|1.96
|2.42
|2.33
|最低值
|0.31(0.81)
|1.25
|1.54
|1.9
|平均值
|0.94(1.11)
|1.48
|1.83
|2.04
|中位數
|1.06(1.11)
|1.42
|1.77
|1.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.69億
|34.66億
|40.01億
|43.68億
|最低值
|23.39億
|28.70億
|32.78億
|35.36億
|平均值
|24.54億
|32.38億
|36.15億
|39.51億
|中位數
|24.45億
|32.43億
|35.93億
|39.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.04
|0.02
|-0.88
|0.79
|0.45
|營業收入
|1.31億
|3.14億
|6.54億
|13.18億
|13.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
