鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士(IX-US)EPS預估下修至2.49元，預估目標價為27.40元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對歐力士(IX-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.54元下修至2.49元，其中最高估值2.6元，最低估值2.36元，預估目標價為27.40元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.6(2.6)
|2.89
|3.27
|3.01
|最低值
|2.36(2.36)
|2.5
|2.71
|2.92
|平均值
|2.48(2.51)
|2.62
|2.98
|2.96
|中位數
|2.49(2.54)
|2.55
|2.96
|2.96
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|229.14億
|230.53億
|237.95億
|230.66億
|最低值
|194.40億
|202.90億
|209.66億
|230.66億
|平均值
|208.37億
|214.19億
|223.74億
|230.66億
|中位數
|204.10億
|212.77億
|223.07億
|230.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.47
|2.31
|1.71
|2.06
|2.01
|營業收入
|212.77億
|217.73億
|192.91億
|191.23億
|188.52億
詳細資訊請看美股內頁：
歐力士(IX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
