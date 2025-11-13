search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士(IX-US)EPS預估下修至2.49元，預估目標價為27.40元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對歐力士(IX-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.54元下修至2.49元，其中最高估值2.6元，最低估值2.36元，預估目標價為27.40元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.6(2.6)2.893.273.01
最低值2.36(2.36)2.52.712.92
平均值2.48(2.51)2.622.982.96
中位數2.49(2.54)2.552.962.96

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值229.14億230.53億237.95億230.66億
最低值194.40億202.90億209.66億230.66億
平均值208.37億214.19億223.74億230.66億
中位數204.10億212.77億223.07億230.66億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.472.311.712.062.01
營業收入212.77億217.73億192.91億191.23億188.52億

詳細資訊請看美股內頁：
歐力士(IX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


