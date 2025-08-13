鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士(IX-US)EPS預估上修至12.43元，預估目標價為133.14元

search icon



Factset 最新調查：歐力士(IX-US)EPS預估上修至12.43元，預估目標價為133.14元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對歐力士(IX-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.11元上修至12.43元，其中最高估值13.12元，最低估值11.6元，預估目標價為133.14元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.12(13.12)14.4516.6715.71
最低值11.6(11.6)12.7414.1215.2
平均值12.34(12.24)13.3315.1415.45
中位數12.43(12.11)13.2414.8715.45

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值226.29億233.89億241.42億236.99億
最低值191.44億212.46億218.90億236.99億
平均值208.37億218.95億229.67億236.99億
中位數208.86億217.76億228.87億236.99億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.472.311.712.062.01
營業收入212.77億217.73億192.91億191.23億188.52億

詳細資訊請看美股內頁：
歐力士(IX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

