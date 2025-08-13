鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士(IX-US)EPS預估上修至12.43元，預估目標價為133.14元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對歐力士(IX-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.11元上修至12.43元，其中最高估值13.12元，最低估值11.6元，預估目標價為133.14元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.12(13.12)
|14.45
|16.67
|15.71
|最低值
|11.6(11.6)
|12.74
|14.12
|15.2
|平均值
|12.34(12.24)
|13.33
|15.14
|15.45
|中位數
|12.43(12.11)
|13.24
|14.87
|15.45
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|226.29億
|233.89億
|241.42億
|236.99億
|最低值
|191.44億
|212.46億
|218.90億
|236.99億
|平均值
|208.37億
|218.95億
|229.67億
|236.99億
|中位數
|208.86億
|217.76億
|228.87億
|236.99億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.47
|2.31
|1.71
|2.06
|2.01
|營業收入
|212.77億
|217.73億
|192.91億
|191.23億
|188.52億
詳細資訊請看美股內頁：
歐力士(IX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
