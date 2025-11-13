search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至4.23元，預估目標價為215元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對上銀(2049-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.34元下修至4.23元，其中最高估值7.03元，最低估值3.35元，預估目標價為215元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值7.03(7.03)8.49.55
最低值3.35(3.35)4.355.29
平均值4.49(4.53)6.487.8
中位數4.23(4.34)6.498.1

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值25,606,76027,768,81031,664,740
最低值23,497,74024,835,00026,247,000
平均值24,016,52026,187,89028,722,920
中位數23,875,20026,028,00029,095,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS5.575.7512.9810.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		24,391,68424,632,77229,314,64827,265,162

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
上銀200-2.44%
美元/台幣31.081+0.04%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
上銀

76.92%

勝率

#波段回檔股

偏弱
上銀

76.92%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
上銀

76.92%

勝率

#空頭均線下殺

偏弱
上銀

76.92%

勝率

#帶量跌破均線糾結

偏弱
上銀

76.92%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty