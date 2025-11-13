鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估下修至4.29元，預估目標價為100元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對世界(5347-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.31元下修至4.29元，其中最高估值4.97元，最低估值4.15元，預估目標價為100元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|4.97(4.97)
|5.79
|6.07
|最低值
|4.15(4.22)
|3.84
|3.13
|平均值
|4.35(4.36)
|4.57
|4.61
|中位數
|4.29(4.31)
|4.53
|4.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|51,552,370
|58,682,470
|68,263,880
|最低值
|48,123,830
|50,261,000
|54,085,810
|平均值
|48,472,770
|53,550,820
|61,101,490
|中位數
|48,240,000
|53,502,670
|60,633,520
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|4.21
|4.5
|9.32
|7.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|44,054,762
|38,272,570
|51,694,310
|43,951,087
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
