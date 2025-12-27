鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-27 11:32

為響應財政部「全民 + 1 政府相挺」普發現金政策，合庫銀行推出「ATM 防詐最輕鬆，抽中 iPhone17 不是夢」活動，自即日起至 115 年 4 月 30 日止，持任一家銀行金融卡即可，讓民眾在領取現金的同時，還能享有抽獎驚喜。目前已誕生 3 位幸運得主，剩下 2 支 iPhone 17 仍在等待送出。

自即日起至 115 年 4 月 30 日止，民眾只要攜帶任一銀行金融卡於合庫 ATM 輸入身分證統一編號及健保卡號，領取「全民 + 1 政府相挺」普發現金新臺幣 1 萬元成功，不限於合庫金融卡皆可參加抽獎；除了 iPhone 17 手機外，使用合庫金融卡再加碼抽台灣 Pay 紅利點數 888 點，共 3,000 名幸運得主將於 115 年 5 月 15 日揭曉，讓領現金更添喜氣！

此外再加碼推出合庫信用卡「萬元加倍送」抽獎活動，民眾以合庫金融卡於合庫 ATM 成功領取普發現金，或於「全民 + 1 政府相挺」官網採「登記入帳」方式，選擇合庫存款帳戶成功入帳，並使用合庫信用卡一般消費累積達 10,000 元即獲得一次抽獎機會，累積達 20,000 元獲得兩次抽獎機會，以此類推。刷越多，抽獎機會越多，最高可抽中 8 萬元刷卡金等 500 多個豐富獎項。