櫃買中心創櫃板即將迎來一股「藍色經濟」的新生力量！亞歆海洋國際股份有限公司 (7691-TW) (產業類別：文化創意) 將於 10 月 3 日正式登錄創櫃板，成為資本市場中少數以海洋休閒服務為主軸的生力軍。

打造藍色經濟！瞄準高端遊艇市場大餅 亞歆海洋10/3登錄創櫃板。（圖：櫃買中心提供）

亞歆海洋並非傳統的遊艇製造商，而是聚焦於高端客戶的遊艇租賃與全方位海洋休閒服務公司。其業務範疇相當多元且完整，主要涵蓋遊艇買賣出租、泊位買賣出租、會員證買賣、海洋房產買賣，以及提供頂級尊榮的會員服務收益。公司透過提供客製化、精緻化的遊艇體驗，鎖定對生活品質有高度追求的客戶群，從而穩固其在高端服務市場的地位。

相較於鄰近的日韓或歐美等國家，台灣的遊艇產業在海洋休閒文化的推廣與普及方面起步較晚，整體市場尚有巨大的成長空間與待開發的潛力。亞歆海洋深刻體認到這點，將未來的發展重點明確設定為推廣中南部海洋休閒產業。公司不僅希望提升遊艇的使用率與普及度，更與當地文化結合，打造在地特色的海洋休憩生活圈。

此外，為了確保服務品質與產業的永續發展，亞歆公司積極與國內海洋科系展開深度合作，致力於培養專業遊艇人才，包含船務管理、泊位維護、高端客戶服務等，期盼透過「產學合作」，建立完整的人才儲備庫，以全方位推廣遊艇產業及海洋休閒文化，為台灣的藍色經濟注入活水。