打造藍色經濟！瞄準高端遊艇市場大餅 亞歆海洋10/3登錄創櫃板
鉅亨網記者張韶雯 台北
櫃買中心創櫃板即將迎來一股「藍色經濟」的新生力量！亞歆海洋國際股份有限公司 (7691-TW) (產業類別：文化創意) 將於 10 月 3 日正式登錄創櫃板，成為資本市場中少數以海洋休閒服務為主軸的生力軍。
亞歆海洋並非傳統的遊艇製造商，而是聚焦於高端客戶的遊艇租賃與全方位海洋休閒服務公司。其業務範疇相當多元且完整，主要涵蓋遊艇買賣出租、泊位買賣出租、會員證買賣、海洋房產買賣，以及提供頂級尊榮的會員服務收益。公司透過提供客製化、精緻化的遊艇體驗，鎖定對生活品質有高度追求的客戶群，從而穩固其在高端服務市場的地位。
相較於鄰近的日韓或歐美等國家，台灣的遊艇產業在海洋休閒文化的推廣與普及方面起步較晚，整體市場尚有巨大的成長空間與待開發的潛力。亞歆海洋深刻體認到這點，將未來的發展重點明確設定為推廣中南部海洋休閒產業。公司不僅希望提升遊艇的使用率與普及度，更與當地文化結合，打造在地特色的海洋休憩生活圈。
此外，為了確保服務品質與產業的永續發展，亞歆公司積極與國內海洋科系展開深度合作，致力於培養專業遊艇人才，包含船務管理、泊位維護、高端客戶服務等，期盼透過「產學合作」，建立完整的人才儲備庫，以全方位推廣遊艇產業及海洋休閒文化，為台灣的藍色經濟注入活水。
展望未來，亞歆海洋不僅僅將自己定位為「遊艇仲介」，而是著重於「海洋生活風格」（Marine Lifestyle）的營造者與提供者。透過結合遊艇、泊位與創新的「海洋房產」概念，為客戶提供一套完整的海洋生活解決方案，期望成為台灣海洋休閒產業中最具影響力的高端服務品牌。登錄創櫃板，將有助於公司募資擴大其服務版圖，並強化在市場上的品牌能見度與競爭力。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇