鳳凰看好旅遊需求 爭取獎勵旅遊、高端團客

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-03 18:35

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旅行社業者鳳凰 (5706-TW) 今 (3) 日召開股東常會時表示，旅遊需求呈成長趨勢，今年會積極搶攻高端旅遊市場，並爭取獎勵旅遊團。

鳳凰看好旅遊需求呈成長趨勢。(圖：鳳凰提供)

鳳凰表示，旅遊市場復甦，在機票高漲、通膨影響下，旅遊成本增加，並推升團費上揚，帶動整體營收成長，去年創上市櫃以來營收和獲利雙新高紀錄。

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展望後市，鳳凰說明，會增加包機、包船業務，已上架有日本東北 (花卷 / 仙台) 包機，另增加日本鳥取直飛航班。

而為擴大營收規模，鳳凰積極爭取獎勵旅遊團，年初已完成千人遊泰國外獎勵案。

同時，鳳凰也搶攻高端旅遊市場需求，頂級歐洲河輪包船已完成 2025-26 年多瑙河、萊茵河、法國隆河產品上架銷售，目前市場反應熱烈，並加強推廣高端火車旅行、南美祕魯和 2026 年南極旅遊等。

對於市場缺工問題，鳳凰表示，去年底恢復員工持股信託、今年第一季實施員工認購庫藏股，目的在感謝同仁努力付出、共享公司經營成果、激勵員工士氣並留任優秀人才。