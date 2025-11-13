材料-KY Q3毛利率回升突破6成創今年新高 前三季EPS 4.94元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-13 19:15

材料 - KY(4763-TW) 今 (13) 日公布最新財報獲利資訊，第三季毛利回升到 60.33%，創今年新高，稅後純益 11.52 億元，季減 32.35%，年減 36.39%，每股純益 1.16 元；2025 年 1-9 月稅後純益 48.86 億元，年減 13.79%，每股純益達 4.94 元。公司指出，短期內受客戶端調節庫存的壓力仍在在。

材料-KY董事長王克璋。(鉅亨網記者張欽發攝)

材料 - KY 2025 年第三季營收 24.48 億元，毛利率 60.33%，季增 2.1 個百分點，年減 1.85 個百分點，稅後純益 11.52 億元，季減 32.35%，年減 36.39%，每股純益 1.16 元。

材料 - KY 2025 年第三季營收雖然營收規模放緩，但第三季的稅後淨利率達 47.07%，仍明顯優於去年同期的 41.43% 稅後淨利率。

材料 - KY 2025 年 1-9 月營收 104.61 億元，毛利率爲 58.81%，年減 4.76 個百分點，稅後純益 48.86 億元，年減 13.79%，每股純益達 4.94 元。

材料 - KY 2025 年第三季營收為 24.48 億元，較去年同期減少 44%。主要受中東地緣局勢、東南亞市場波動，以及部分客戶延後交貨與調整庫存水位等影響，短期營運仍承受壓力。毛利率回升到 60.33%，主要爲透過產品組合優化與成本控管所致。

在產能規劃方面，材料 - KY 持續關注中國大陸服飾用醋酸纖維需求，規劃逐步擴增具永續性且能降低碳足跡的醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；同時，材料 - KY 今年 3 月已竣工投產的魯志伸新材料醋片新廠，將成為提升供應能力的重要關鍵。

展望 2025 年第四季與 2026 年，材料 - KY 指出，儘管中東與東南亞市場需求短期趨緩，加上客戶持續進行去庫存活動，以及全球貿易爭端與產業供需調整，使出貨動能受到影響；然而材料 - KY 續加強與客戶溝通交期排程，並持續拓展新興市場，並同步強化營運資金與成本控管，以確保財務穩健。