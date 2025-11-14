鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-14 04:00

最新數據顯示，10 月特斯拉 (TSLA-US) 上海超級工廠出口超過 3.5 萬輛，創 2 年來單月最高出口紀錄，特斯拉 Model Y 車型出口量較一年前暴增 214%。

出口超過3.5萬輛，特斯拉上海超級工廠創2年來單月最高紀錄。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》周四（13 日）報導，特斯拉中國有關人士表示，每個季度初上海超級工廠大量新車發往歐洲、亞太等其他地區。

此外，特斯拉周三宣布，上海超級工廠第 500 萬個電池包下線。作為電動車核心零件，該工廠生產的電池包已廣泛應用於 Model 3、Model Y 等主力車型。

特斯拉上海超級工廠位於上海臨港新片區，佔地面積 86 萬平方公尺，這是中國首個外商獨資整車製造項目，也是特斯拉首個海外整車製造基地，於 2019 年底開始生產。

2024 年 11 月，特斯拉上海超級工廠實現第 300 萬輛整車下線，向海外市場出口第 100 萬輛電動車，全年交付量超過 91.6 萬輛，佔特斯拉全球交付量一半。

如今特斯拉上海超級工廠每周生產約 2,500 輛 Model Y L。

在產業鏈本土化方面，特斯拉上海超級工廠的產業鏈本土化率已經達到 95%；2019 年底，這一數字僅 30%。

另據中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（乘聯分會）發布的最新銷量數據，2025 年 10 月特斯拉中國產電動車銷量（包括出口）為 61,497 輛。

2024 年 7 月，特斯拉宣布在上海超級工廠下線全球第 1,000 萬個電驅系統。彼時特斯拉官方表示：特斯拉重新定義電驅系統，從零開始自研自產，1,000 多萬顆強大「心臟」讓特斯拉款款都是性能車。