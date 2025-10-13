鉅亨網編輯林羿君 2025-10-13 13:44

韓元近期波動加劇，引發韓國當局罕見地進行口頭干預，表示正在密切關注韓元的單邊走勢。發出該警告之前，韓元對美元匯率 13 日盤中貶破 1430 韓元，創近 5 個月來新低。

失守1430！韓元貶至5個月新低 當局罕見口頭干預。(圖:shutterstock)

韓聯社報導，受美中貿易摩擦再度升溫等影響，周一 (13 日) 韓元對美元匯率在首爾外匯市場上以 1430 韓元開盤，較前一交易日收盤價下跌 9 韓元，之後一度跌至 1434 韓元，創下自 5 月 2 日以來最低價。

分析認為，美國聯邦政府持續停擺，加之美中貿易摩擦升級，導致市場避險情緒升溫。

亞洲貨幣周一普遍走弱，彭博指數跌至 5 月以來最低，因中美之間貿易緊張局勢再起，抑制了市場的風險偏好。韓國財政部和央行上一次就貨幣發布聯合聲明是在 2024 年 4 月。