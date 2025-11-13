偉康高毛利軟體授權增 第三季毛利率創新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-13 10:08

資訊軟體服務商偉康科技 (6865-TW) 公布第三季財報，受惠於高毛利軟體授權比重持續提升，第三季毛利率攀升至 48%，創歷史新高，單季稅後純益 790 萬元，每股純益 (EPS)0.5 元，營運維持穩健成長。

偉康第三季毛利率創新高。(鉅亨網資料照)

偉康說明，第三季授權收入達 1431 萬元，季增 195%、年增 236%，展現公司聚焦「智慧資安」與「智能決策」雙引擎產品策略的成果，尤其高毛利軟體收入的快速成長，不僅強化整體獲利能力，也為持續成長奠定長期穩固基礎。

偉康前三季合併營收 3.3 億元，毛利率維持 42%，稅後純益 2176 萬元，年增 30%，EPS 1.39 元。

偉康看好，隨著核心產品線的深化與授權、訂閱模式並行，營收結構和獲利品質將持續優化。

偉康也提到，員工是企業最關鍵的資產與成長動能，因此，董事會通過擬買回 300 張庫藏股轉讓予員工，讓團隊共享經營成果。

偉康近年在智慧資安領域持續屢獲肯定，今年旗下 Nous 智能洞察平台和 Nous AI 數據治理平台榮獲第 34 屆台灣精品獎肯定，為唯一獲選的顧客數據平台。