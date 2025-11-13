鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估下修至19.74元，預估目標價為350元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2025年EPS預估：中位數由20.18元下修至19.74元，其中最高估值21.53元，最低估值17.26元，預估目標價為350元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|21.53(21.53)
|26.49
|29.33
|最低值
|17.26(17.26)
|19.67
|24.86
|平均值
|19.69(19.82)
|23.49
|26.27
|中位數
|19.74(20.18)
|23.29
|25.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|382,748,000
|474,364,000
|519,047,910
|最低值
|332,152,920
|381,246,000
|425,131,000
|平均值
|354,607,400
|419,266,950
|472,545,250
|中位數
|350,891,630
|415,186,370
|483,659,450
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|15.03
|7.46
|10.29
|21.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|265,148,779
|136,773,409
|107,263,644
|121,905,357
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
