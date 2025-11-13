鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估下修至19.74元，預估目標價為350元

search icon



鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2025年EPS預估：中位數由20.18元下修至19.74元，其中最高估值21.53元，最低估值17.26元，預估目標價為350元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值21.53(21.53)26.4929.33
最低值17.26(17.26)19.6724.86
平均值19.69(19.82)23.4926.27
中位數19.74(20.18)23.2925.71

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值382,748,000474,364,000519,047,910
最低值332,152,920381,246,000425,131,000
平均值354,607,400419,266,950472,545,250
中位數350,891,630415,186,370483,659,450

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS15.037.4610.2921.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		265,148,779136,773,409107,263,644121,905,357

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


相關行情

技嘉270-0.37%
技嘉270-0.37%
美元/台幣31.081+0.04%

