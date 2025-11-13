鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至8.93元，預估目標價為180元
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對緯創(3231-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.83元上修至8.93元，其中最高估值10.25元，最低估值6.92元，預估目標價為180元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|10.25(10.25)
|14.3
|18.89
|最低值
|6.92(6.92)
|9.76
|11.9
|平均值
|8.9(8.85)
|12.14
|15.17
|中位數
|8.93(8.83)
|12
|15.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2,135,115,000
|3,105,986,000
|3,922,566,000
|最低值
|1,964,131,000
|2,374,529,160
|2,794,296,260
|平均值
|2,049,992,250
|2,700,136,050
|3,272,917,120
|中位數
|2,056,570,000
|2,676,950,000
|3,230,167,700
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|6.11
|4.08
|4.01
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,049,255,781
|867,057,007
|984,619,156
|862,082,848
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
