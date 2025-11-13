鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至8.93元，預估目標價為180元

search icon



Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至8.93元，預估目標價為180元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對緯創(3231-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.83元上修至8.93元，其中最高估值10.25元，最低估值6.92元，預估目標價為180元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值10.25(10.25)14.318.89
最低值6.92(6.92)9.7611.9
平均值8.9(8.85)12.1415.17
中位數8.93(8.83)1215.36

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值2,135,115,0003,105,986,0003,922,566,000
最低值1,964,131,0002,374,529,1602,794,296,260
平均值2,049,992,2502,700,136,0503,272,917,120
中位數2,056,570,0002,676,950,0003,230,167,700

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS6.114.084.013.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,049,255,781867,057,007984,619,156862,082,848

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


相關行情

台股首頁我要存股
緯創144.5+3.96%
美元/台幣31.092+0.07%

