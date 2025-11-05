鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估上修至20.18元，預估目標價為350元

search icon



Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估上修至20.18元，預估目標價為350元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2025年EPS預估：中位數由19.74元上修至20.18元，其中最高估值21.53元，最低估值17.26元，預估目標價為350元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值21.53(21.53)26.5831.24
最低值17.26(17.26)19.6724.86
平均值19.82(19.81)23.7327.1
中位數20.18(19.74)23.3325.9

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值382,748,000474,364,000555,240,880
最低值332,152,920381,246,000425,131,000
平均值355,710,630423,739,180486,327,860
中位數354,588,000415,871,000486,098,720

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS15.037.4610.2921.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		265,148,779136,773,409107,263,644121,905,357

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

