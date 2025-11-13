search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估下修至10.27元，預估目標價為149.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對群光(2385-TW)做出2025年EPS預估：中位數由10.37元下修至10.27元，其中最高估值10.95元，最低估值10元，預估目標價為149.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值10.95(10.95)12.87
最低值10(10)11.12
平均值10.39(10.44)12.05
中位數10.27(10.37)12.12

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值100,209,000108,423,000
最低值96,900,000102,876,000
平均值98,735,500105,901,140
中位數98,836,000106,511,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS12.4310.3510.268.71
營業收入
(單位：新台幣千元)		101,478,25998,322,545115,748,378107,474,079

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2385/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


