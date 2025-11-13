鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估下修至10.27元，預估目標價為149.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對群光(2385-TW)做出2025年EPS預估：中位數由10.37元下修至10.27元，其中最高估值10.95元，最低估值10元，預估目標價為149.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|10.95(10.95)
|12.87
|最低值
|10(10)
|11.12
|平均值
|10.39(10.44)
|12.05
|中位數
|10.27(10.37)
|12.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|100,209,000
|108,423,000
|最低值
|96,900,000
|102,876,000
|平均值
|98,735,500
|105,901,140
|中位數
|98,836,000
|106,511,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|12.43
|10.35
|10.26
|8.71
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|101,478,259
|98,322,545
|115,748,378
|107,474,079
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2385/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 群光9月營收82.8億元 看好PC下半年表現優於上半年
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估下修至10.62元，預估目標價為150元
- 5檔台股ETF指數定審 00934、009802大換血
- 營收速報 - 2025年9月5日台股大型公司8月營收一覽（新增4家）
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇