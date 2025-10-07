群光9月營收82.8億元 看好PC下半年表現優於上半年

電腦周邊廠群光 ( 2385-TW ) 今 (7) 日公告 9 月營收 82.8 億元，已連續 7 個月居於 80 億元之上；累計前 9 個月營收 725.8 億元、年減 3.5%；群光表示，PC 換機潮逐步發酵，預計下半年 PC 表現優於上半年。

法人認為，群光第三季營收穩定達成個位數季增，產品組合亦優於第二季，且第三季匯率較第二季穩定，因此樂觀看待群光獲利表現，群光現金股利發放率今年已正式提升至八成，為穩定的高殖利率股。