群光9月營收82.8億元 看好PC下半年表現優於上半年

鉅亨網記者吳承諦 台北


電腦周邊廠群光 (2385-TW) 今 (7) 日公告 9 月營收 82.8 億元，已連續 7 個月居於 80 億元之上；累計前 9 個月營收 725.8 億元、年減 3.5%；群光表示，PC 換機潮逐步發酵，預計下半年 PC 表現優於上半年。

cover image of news article
群光9月營收82.8億元 看好PC H2表現優於H1。(圖：shutterstock)

群光 9 月營收 82.8 億元，月減 2.3%、年減 14.2%；第三季營收 248.1 億元，季增 1.3%、年減 10.5%，累計前 9 個月營收 725.8 億元、年減 3.5%。 


群光指出，第三季營收成長季增 1%，符合市場預期，其中鍵盤與筆電相機模組表現最佳，優於公司預估情況。隨著消費者信心逐步恢復，加上 PC 換機潮逐步發酵，可望帶動商用機種需求，刺激下半年營運較上半年為佳。

群光觀察，第三季高單價 LED 背光鍵盤出貨量成長優於一般鍵盤，帶動鍵盤營收成長優於預期；影像產品則持續受惠於筆記型電腦相機模組規格提升，平均單價呈現穩定上漲，預計未來將持續支撐營收成長。 

法人認為，群光第三季營收穩定達成個位數季增，產品組合亦優於第二季，且第三季匯率較第二季穩定，因此樂觀看待群光獲利表現，群光現金股利發放率今年已正式提升至八成，為穩定的高殖利率股。

群光PC電腦周邊營收

群光136.5+0.37%

