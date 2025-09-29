search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估下修至10.62元，預估目標價為150元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對群光(2385-TW)做出2025年EPS預估：中位數由10.73元下修至10.62元，其中最高估值10.95元，最低估值10元，預估目標價為150元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值10.95(13.5)12.87
最低值10(10)10.72
平均值10.49(10.86)11.96
中位數10.62(10.73)12.2

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值100,209,000108,423,000
最低值96,900,000102,876,000
平均值98,845,570105,799,500
中位數99,060,000106,102,500

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS12.4310.3510.268.71
營業收入
(單位：新台幣千元)		101,478,25998,322,545115,748,378107,474,079

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2385/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

