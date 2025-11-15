search icon



〈熱門股〉記憶體族群輪動 南茂法說行情威 單周飆漲40%

鉅亨網記者魏志豪 台北

隨著記憶體族群持續輪動，繼原廠、模組廠後，本周由記憶體封測廠異軍突起，南茂 (8150-TW) 單周飆漲 40.62%，創下一年半來新高，成交量更滾出 33.4 萬張，幾乎較上周大增 4 倍，華東 (8110-TW) 也同樣強漲 31.72%，漲勢相當凌厲。

cover image of news article
DRAM記憶體示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

南茂本周舉辦法說會，釋出儘管終端消費需求仍相對保守，但記憶體動能穩健，尤其看好 DRAM 將強勁增長，預期記憶體明年一整年都會是好年，不過公司擴產仍會小心謹慎。


南茂 10 月營收達 21.77 億元，月增 4.31%，年增 21.99%，一舉創下三年半來新高，累計前 10 月營收 195.89 億元，年增 2%。華東 10 月營收 6.48 億元，月減 0.74%，年減 13.54%，累計前 10 月營收 59.73 億元，年減 9.51%。

南茂本周沿五日線上攻，隨著法說釋出樂觀展望，買盤全力搶進，推升股價在單周大漲 40.62%，三大法人中，外資狂掃 4 萬張，自營商也敲進 1,674 張。

南茂日 K 線圖

 


文章標籤

南茂記憶體漲價熱門股

相關行情

台股首頁
南茂47.95+8.98%
華東38-9.74%

鉅亨贏指標

了解更多

#高盈餘高毛利

偏強
華東

60%

勝率

#島狀下跌

偏強
華東

60%

勝率

#偏強機會股

偏強
南茂

80%

勝率

#波段上揚股

偏強
南茂

80%

勝率

#上升三紅K

偏強
南茂

80%

勝率

