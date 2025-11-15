〈熱門股〉記憶體族群輪動 南茂法說行情威 單周飆漲40%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-15 11:52

隨著記憶體族群持續輪動，繼原廠、模組廠後，本周由記憶體封測廠異軍突起，南茂 (8150-TW) 單周飆漲 40.62%，創下一年半來新高，成交量更滾出 33.4 萬張，幾乎較上周大增 4 倍，華東 (8110-TW) 也同樣強漲 31.72%，漲勢相當凌厲。

DRAM記憶體示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

南茂本周舉辦法說會，釋出儘管終端消費需求仍相對保守，但記憶體動能穩健，尤其看好 DRAM 將強勁增長，預期記憶體明年一整年都會是好年，不過公司擴產仍會小心謹慎。

南茂 10 月營收達 21.77 億元，月增 4.31%，年增 21.99%，一舉創下三年半來新高，累計前 10 月營收 195.89 億元，年增 2%。華東 10 月營收 6.48 億元，月減 0.74%，年減 13.54%，累計前 10 月營收 59.73 億元，年減 9.51%。

南茂本周沿五日線上攻，隨著法說釋出樂觀展望，買盤全力搶進，推升股價在單周大漲 40.62%，三大法人中，外資狂掃 4 萬張，自營商也敲進 1,674 張。