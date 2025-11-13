search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至48.34元，預估目標價為1700元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2025年EPS預估：中位數由47.68元上修至48.34元，其中最高估值50.26元，最低估值41.76元，預估目標價為1700元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值50.26(51.14)77.6100.32
最低值41.76(41.76)49.2153.15
平均值47.21(46.62)65.978.03
中位數48.34(47.68)68.5279.36

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值140,984,000207,929,000255,790,840
最低值115,878,000134,777,000164,901,000
平均值133,878,180180,709,640211,570,690
中位數136,744,870189,218,000212,913,190

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS21.2114.1111.788.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		71,761,29659,194,35656,016,55447,332,739

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


奇鋐1505-2.27%
美元/台幣31.069+0.06%

