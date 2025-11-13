鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至48.34元，預估目標價為1700元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2025年EPS預估：中位數由47.68元上修至48.34元，其中最高估值50.26元，最低估值41.76元，預估目標價為1700元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|50.26(51.14)
|77.6
|100.32
|最低值
|41.76(41.76)
|49.21
|53.15
|平均值
|47.21(46.62)
|65.9
|78.03
|中位數
|48.34(47.68)
|68.52
|79.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|140,984,000
|207,929,000
|255,790,840
|最低值
|115,878,000
|134,777,000
|164,901,000
|平均值
|133,878,180
|180,709,640
|211,570,690
|中位數
|136,744,870
|189,218,000
|212,913,190
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.21
|14.11
|11.78
|8.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|71,761,296
|59,194,356
|56,016,554
|47,332,739
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
