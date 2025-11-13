search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估上修至14.34元，預估目標價為300元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2025年EPS預估：中位數由14.01元上修至14.34元，其中最高估值15.43元，最低估值13元，預估目標價為300元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值15.43(15.43)19.7822.92
最低值13(12.09)1516.07
平均值14.26(13.93)17.0719.69
中位數14.34(14.01)16.7619.26

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值8,361,860,62011,574,239,81013,400,997,380
最低值7,683,400,0008,610,536,0009,374,846,000
平均值7,952,956,0309,711,643,68011,061,531,760
中位數7,882,687,0009,599,890,50010,672,362,020

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS11.0110.2510.2110.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,859,615,4936,162,221,3596,626,996,7505,994,173,882

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


