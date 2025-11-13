鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估上修至14.34元，預估目標價為300元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2025年EPS預估：中位數由14.01元上修至14.34元，其中最高估值15.43元，最低估值13元，預估目標價為300元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|15.43(15.43)
|19.78
|22.92
|最低值
|13(12.09)
|15
|16.07
|平均值
|14.26(13.93)
|17.07
|19.69
|中位數
|14.34(14.01)
|16.76
|19.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8,361,860,620
|11,574,239,810
|13,400,997,380
|最低值
|7,683,400,000
|8,610,536,000
|9,374,846,000
|平均值
|7,952,956,030
|9,711,643,680
|11,061,531,760
|中位數
|7,882,687,000
|9,599,890,500
|10,672,362,020
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|11.01
|10.25
|10.21
|10.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,859,615,493
|6,162,221,359
|6,626,996,750
|5,994,173,882
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)目標價調升至300元，幅度約11.11%
- 〈美股早盤〉主要指數開高 超微帶動科技股反彈、政府重啟添利多
- 劉揚偉：非常看好明年營運 AI伺服器出貨樂觀市占率再提升
- 高股息ETF息收、報酬無法兼得？00918、0056逆勢繳出雙十佳績
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇