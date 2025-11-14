先忘了馬斯克與奧特曼吧！這場「新對決」正撼動商界

鉅亨網編輯林羿君 2025-11-14 05:10

先把馬斯克與奧特曼的紛爭先放一旁，商業界現在有一場新的對決，核心議題正是股市當前最大的疑問：AI 熱潮是不是泡沫？

《大賣空》主角原型、知名投資人貝瑞 (Michael Burry) 和 Palantir(PLTR-US) 執行長卡普 (Alex Karp) 最近隔空互嗆，起因是貝瑞在上季做空了 Palantir 的股票。

兩人的分歧，正是當前市場最大矛盾的縮影。

貝瑞認為 AI 是泡沫，像 Palantir 這類公司的估值完全不合理；但卡普堅稱 Palantir 正在引領一場技術革命，股價上漲讓一般美國人也受惠，而押注他公司失敗，根本是「大錯特錯」。

龐大的投資圈也分成兩派：一派認為當前估值合理，相信 AI 將改變世界、提高生產力，並大幅推動經濟成長與企業獲利；另一派則警告，這些估值已被過度吹捧，終將像當年的網路泡沫一樣破滅。

馬斯克和奧特曼是在為 OpenAI 的掌控權角力，而貝瑞和卡普的爭議則在於：AI 究竟值不值得全球砸下這麼多「天價資本」？還是只是下一波投機狂潮？

貝瑞與卡普的爭議始末

這場戰火由貝瑞的基金 Scion Asset Management 開始。他上週揭露，截至 9 月底，持有針對 500 萬股 Palantir 與 100 萬股輝達 (NVDA-US) 的看空選擇權，名目金額分別達 9.12 億美元與 1.87 億美元。

幾天前，貝瑞重返沉寂兩年的社群平台 X，丟下一句意味深長的話：AI 熱潮不可持續，而且危險到「唯一的獲勝方式就是不要參與」。接著，連發多張圖表、書中段落、甚至《星際大戰》梗圖，把 AI 熱潮比做網路泡沫。

巧合的是，貝瑞的 13F 持倉文件公布的同一天，Palantir 公布第三季財報。隔日其股價一度暴跌 10%，卡普直接在 CNBC 反嗆：「據我所知，他做空的這兩家公司都在大賺錢，這真是超級奇怪。做空晶片和本體論（ontology，指 Palantir 的技術核心）的想法簡直是鬼扯。」

貝瑞立刻在 X 上回擊：「一點也不意外，Alex Karp 和他的『本體論』連簡單的 13F 都看不懂。」他暗示卡普根本不知道 13F 有六週延遲，不可能知道他是否在 10 月與 11 月仍持有這些空單。

另一方面，Palantir 自 2023 年起股價已飆升近 30 倍，市值達 4,530 億美元，是今年預估營收的 100 多倍。

貝瑞最近更進一步強化他的 AI 看空論，指控包括 Meta、Oracle 在內的超大規模雲端業者（hyperscalers）因低估其伺服器設備折舊，讓帳面獲利被「虛胖」。