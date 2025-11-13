鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cae Inc.(CAE-US)EPS預估下修至0.91元，預估目標價為31.43元
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cae Inc.(CAE-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.93元下修至0.91元，其中最高估值0.97元，最低估值0.86元，預估目標價為31.43元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.97(0.97)
|1.18
|1.37
|1.55
|最低值
|0.86(0.89)
|1.02
|1.12
|1.55
|平均值
|0.92(0.93)
|1.11
|1.28
|1.55
|中位數
|0.91(0.93)
|1.11
|1.31
|1.55
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|35.93億
|38.36億
|40.88億
|43.34億
|最低值
|34.52億
|36.70億
|38.85億
|43.34億
|平均值
|35.10億
|37.31億
|39.71億
|43.34億
|中位數
|35.09億
|37.10億
|39.52億
|43.34億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.13
|0.37
|0.53
|-0.70
|0.91
|營業收入
|22.56億
|26.89億
|31.77億
|31.75億
|33.85億
詳細資訊請看美股內頁：
Cae Inc.(CAE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
