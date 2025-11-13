search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cae Inc.(CAE-US)EPS預估下修至0.91元，預估目標價為31.43元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cae Inc.(CAE-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.93元下修至0.91元，其中最高估值0.97元，最低估值0.86元，預估目標價為31.43元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.97(0.97)1.181.371.55
最低值0.86(0.89)1.021.121.55
平均值0.92(0.93)1.111.281.55
中位數0.91(0.93)1.111.311.55

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值35.93億38.36億40.88億43.34億
最低值34.52億36.70億38.85億43.34億
平均值35.10億37.31億39.71億43.34億
中位數35.09億37.10億39.52億43.34億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.130.370.53-0.700.91
營業收入22.56億26.89億31.77億31.75億33.85億

詳細資訊請看美股內頁：
Cae Inc.(CAE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


