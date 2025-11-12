search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oklo Inc. Class A(OKLO-US)EPS預估下修至-0.54元，預估目標價為103.58元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Oklo Inc. Class A(OKLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.53元下修至-0.54元，其中最高估值-0.4元，最低估值-1.21元，預估目標價為103.58元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.4(-0.4)-0.38-0.320.48
最低值-1.21(-1.21)-1.48-1.73-0.8
平均值-0.58(-0.56)-0.66-0.75-0.4
中位數-0.54(-0.53)-0.59-0.62-0.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.001,360萬1.11億4.28億
最低值0.000.000.00903萬
平均值0.00144萬1,228萬1.10億
中位數0.000.0066萬2,500萬

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.020.060.20-0.74
營業收入0.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Oklo Inc. Class A(OKLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


