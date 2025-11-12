鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oklo Inc. Class A(OKLO-US)EPS預估下修至-0.54元，預估目標價為103.58元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Oklo Inc. Class A(OKLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.53元下修至-0.54元，其中最高估值-0.4元，最低估值-1.21元，預估目標價為103.58元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.4(-0.4)
|-0.38
|-0.32
|0.48
|最低值
|-1.21(-1.21)
|-1.48
|-1.73
|-0.8
|平均值
|-0.58(-0.56)
|-0.66
|-0.75
|-0.4
|中位數
|-0.54(-0.53)
|-0.59
|-0.62
|-0.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.00
|1,360萬
|1.11億
|4.28億
|最低值
|0.00
|0.00
|0.00
|903萬
|平均值
|0.00
|144萬
|1,228萬
|1.10億
|中位數
|0.00
|0.00
|66萬
|2,500萬
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.02
|0.06
|0.20
|-0.74
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Oklo Inc. Class A(OKLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
