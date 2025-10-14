鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.1元，預估目標價為30.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對惠好(WY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.11元下修至0.1元，其中最高估值0.33元，最低估值0.05元，預估目標價為30.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.33(0.33)
|0.74
|0.97
|1.35
|最低值
|0.05(0.05)
|0.01
|0.55
|1.35
|平均值
|0.16(0.16)
|0.42
|0.79
|1.35
|中位數
|0.1(0.11)
|0.45
|0.8
|1.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|72.33億
|77.13億
|82.59億
|最低值
|67.81億
|68.69億
|72.52億
|平均值
|69.68億
|72.45億
|77.26億
|中位數
|69.19億
|71.48億
|75.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.07
|3.47
|2.53
|1.15
|0.54
|營業收入
|75.32億
|102.01億
|101.84億
|76.74億
|71.24億
詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
