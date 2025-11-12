鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估上修至-0.6元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.61元上修至-0.6元，其中最高估值-0.54元，最低估值-0.71元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.54(-0.54)
|0
|0.82
|2.31
|最低值
|-0.71(-0.89)
|-2.09
|-0.09
|0.56
|平均值
|-0.61(-0.64)
|-0.44
|0.37
|1.21
|中位數
|-0.6(-0.61)
|-0.2
|0.4
|0.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.65億
|16.26億
|20.35億
|25.27億
|最低值
|12.59億
|15.44億
|18.76億
|22.80億
|平均值
|12.64億
|15.74億
|19.51億
|23.74億
|中位數
|12.65億
|15.75億
|19.51億
|23.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.49
|-1.75
|-1.97
|-1.73
|-4.60
|營業收入
|1.88億
|2.58億
|3.21億
|5.32億
|6.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
