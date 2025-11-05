鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估上修至-0.62元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.65元上修至-0.62元，其中最高估值-0.54元，最低估值-0.94元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.54(-0.54)
|0.16
|0.82
|2.31
|最低值
|-0.94(-0.94)
|-0.89
|0.08
|1.03
|平均值
|-0.67(-0.68)
|-0.27
|0.56
|1.47
|中位數
|-0.62(-0.65)
|-0.17
|0.61
|1.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.65億
|16.00億
|19.77億
|25.27億
|最低值
|12.56億
|15.31億
|17.90億
|20.64億
|平均值
|12.62億
|15.65億
|19.23億
|23.27億
|中位數
|12.62億
|15.71億
|19.50億
|23.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.49
|-1.75
|-1.97
|-1.73
|-4.60
|營業收入
|1.88億
|2.58億
|3.21億
|5.32億
|6.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class ATEM-US的目標價調升至85元，幅度約19.72%
- 方舟投資大舉押注中國科技股 斥資逾1600萬美元增持阿里巴巴
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估下修至-0.71元，預估目標價為70.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估上修至-0.66元，預估目標價為70.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇