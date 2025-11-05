search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估上修至-0.62元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.65元上修至-0.62元，其中最高估值-0.54元，最低估值-0.94元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.54(-0.54)0.160.822.31
最低值-0.94(-0.94)-0.890.081.03
平均值-0.67(-0.68)-0.270.561.47
中位數-0.62(-0.65)-0.170.611.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.65億16.00億19.77億25.27億
最低值12.56億15.31億17.90億20.64億
平均值12.62億15.65億19.23億23.27億
中位數12.62億15.71億19.50億23.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.49-1.75-1.97-1.73-4.60
營業收入1.88億2.58億3.21億5.32億6.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTEM

相關行情

台股首頁我要存股
Tempus AI, Inc. Class A84.49-4.76%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty