〈台幣〉狹幅整理收31.069元 貶值1.7分
鉅亨網記者王莞甯 台北
新台幣今 (12) 日升貶互見、狹幅震盪，終場收在 31.069 元，貶值 1.7 分，台北外匯經紀公司成交值 11.21 億美元。
新台幣今日以 31.02 元、升值 3.2 分開出後，最高來到 31.01 元，不過，盤中來回狹幅整理，最低則見到 31.071 元，高低價差僅 6.1 分。
觀察主要亞幣，多數續弱，日元貶值近 0.5%，韓元貶 0.4%，泰銖貶逾 0.3%，星元貶約 0.2%，新台幣收貶 0.05% 相對平穩，美元指數則反彈約 0.18% 左右。
統一投顧分析，據美國民間統計機構 ADP 發布數據，顯示美國累計近 4 周就業減少 4.5 萬人，勞動市場降溫增強了市場對聯準會 12 月降息預期。
統一投顧進一步指出，美國參議院通過臨時支出法案，政府關門可望於近日結束，白宮料美國經濟將於開門後迅速回彈，再加上未來隨著聯準會降息發酵、12 月縮表退場，以及政府放鬆對區塊鏈、銀行資本規定與投資監管，將有助市場資金活絡且政府利息壓力減輕，有利股市表現。
