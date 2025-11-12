search icon



〈台幣〉狹幅整理收31.069元 貶值1.7分

鉅亨網記者王莞甯 台北

新台幣今 (12) 日升貶互見、狹幅震盪，終場收在 31.069 元，貶值 1.7 分，台北外匯經紀公司成交值 11.21 億美元。

cover image of news article
新台幣狹幅整理，終場收在31.069元。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.02 元、升值 3.2 分開出後，最高來到 31.01 元，不過，盤中來回狹幅整理，最低則見到 31.071 元，高低價差僅 6.1 分。


觀察主要亞幣，多數續弱，日元貶值近 0.5%，韓元貶 0.4%，泰銖貶逾 0.3%，星元貶約 0.2%，新台幣收貶 0.05% 相對平穩，美元指數則反彈約 0.18% 左右。

統一投顧分析，據美國民間統計機構 ADP 發布數據，顯示美國累計近 4 周就業減少 4.5 萬人，勞動市場降溫增強了市場對聯準會 12 月降息預期。

統一投顧進一步指出，美國參議院通過臨時支出法案，政府關門可望於近日結束，白宮料美國經濟將於開門後迅速回彈，再加上未來隨著聯準會降息發酵、12 月縮表退場，以及政府放鬆對區塊鏈、銀行資本規定與投資監管，將有助市場資金活絡且政府利息壓力減輕，有利股市表現。


美元台幣匯市

台股首頁
美元指數99.6200.18%
美元/台幣31.069+0.06%
日元/美元0.0065+0.00%
韓元/美元0.0007+0.00%
泰銖/美元0.0308+0.00%

