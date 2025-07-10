桃機與美底特律機場簽MOU締姊妹機場 盼促進2機場直航

鉅亨網記者黃皓宸 2025-07-10 13:48

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歷經 2 年醞釀，桃園機場 (TPE) 與美國底特律大都會韋恩郡機場 (DTW)，於美東時間 9 日上午 11 時，宣布締結為友好姊妹機場，由桃機公司副總經理李俊德，及底特律機場韋恩郡機場管理局 Chad Newton 執行長擔任雙方簽約人，簽署合作備忘錄 (MOU)，未來雙方將交換機場經營及客貨運等各議題，DTW 也成為桃機第 16 個、北美第 4 個友好機場。

桃機公司副總經理李俊德(左)。(圖:桃機公司提供)

桃機公司表示，桃機位於東亞樞紐的轉機位置，這幾年轉機旅客持續占旅客總量雙位數，從 2019 年轉機旅客 532 萬人次，占年運量 10.7%，至 2024 年更成長至 674 萬人次，占 15%。其中北美及東南亞航線高達總轉機旅客 8 成，為轉機旅客的重中之重，故能在此時繼葛蘭郡 (1997)、達拉斯福沃斯 (2011)、安大略機場 (2017) 後，再多一位北美機場朋友，實為難能可貴。

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李俊德在致詞時指出，2023 年曾隨時任交通部長王國材參加 APEC 部長級會議，代表團受到熱情接待，2024 年 DTW 代表也曾至桃機參訪物流園區，雙方就有良好的互動，促成了此次簽署儀式。

為了滿足不斷增長與多樣化的旅運需求，TPE 每周提供超過 180 班往返北美航班，航網涵蓋美國東西岸，盼在航空公司代表見證之下，將來有機會促成 TPE-DTW 直航，讓桃園能直飛底特律。

Chad Newton 則表示，非常歡迎桃機朋友，遠道而來簽署 MOU，DTW 每天有 800 架次起降，125 個航點遍佈三大洲，這次簽署姊妹機場，未來希望雙方在顧客服務、科技、安全、空側管理等各方面有所交流，也讓大家更認識底特律大都會機場。