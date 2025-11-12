明年國保投保額升至21103元每月多繳43至84元 老年年金上調至6107元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-12 21:17

衛生福利部今（12）日宣布，由於我國消費者物價指數（CPI）累計成長率已達法定調整門檻，國民年金保險（國保）的月投保金額將從現行的 19,761 元，依法於民國 115 年 1 月 1 日起調升為 21,103 元。民眾每月自付保費微幅增加 43 元至 84 元，但各項給付的金額將連動調高，包括生育、喪葬及未來的老年年金，A 式老年年金給付將可達到 6,107 元。

1/1起數百萬人受衝擊！國保月投保額升至21103元每月多繳43至84元 生育等多項給付調高。（鉅亨網資料照）

衛福部強調，這次調整是根據《國民年金法》規定，查 111 年 10 月至 114 年 9 月 CPI 累計成長率已達 6.79％所啟動。雖然這次調整會使民眾每月自付保費微幅增加，但各項給付的金額將連動調高，包括生育、喪葬及未來的老年年金。此外，政府對保費的補助金額也將同步增加，確保低收入戶及重度以上身心障礙者權益不受影響，同時兼顧領取年金者的生活水準保障。

衛福部表示，國保的各項給付均以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準不被物價通膨侵蝕，當 CPI 累計成長率達 5％時，即必須依該成長率調整月投保金額與各項給付金額。國保月投保金額自 112 年起為 19,761 元，經過查核，111 年 10 月至 114 年 9 月 CPI 累計成長率已達 6.79％，因此確定於 115 年 1 月 1 日起，將月投保金額依法調整為 21,103 元。

115 年 1 月投保金額調整後，國民年金的各項給付金額也隨之調高。其中，生育給付將由 39,522 元調升為 42,206 元；喪葬給付則由 98,805 元調升為 10 萬 5,515 元。對於年滿 65 歲、有 15 年國保年資的民眾來說，領取 A 式老年年金給付將可達到 6,107 元，這有利於強化國保民眾之基本經濟安全保障。

本次調整讓每位被保險人每月自付保費小幅增加 43 元至 84 元，但衛福部強調，由於政府會依被保險人身分補助 40％到 100% 的國保保費，因此政府補助保費也將相對增加 57 元至 141 元。

低收入戶及重度以上身心障礙者因由政府全額補助保費，故不受本次保費調整影響。這次調整每年約增加 37.5 億元的保費收入，將全數納入國保基金，作為全體被保險人未來保險給付之用，以確保國保基金的長期財務健全，符合社會保險財務自給自足原則。