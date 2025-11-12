外資賣超84億元連九賣 趕緯創法說前賣超3萬張 加碼這5檔逾萬張
鉅亨網記者張欽發 台北
台股今 (12) 日上漲 162.14 點，以 27947.09 點作收，三大法人合計賣超 77.97 億元，其中外資賣超 84.84 億元，為連續第九天賣超，今天下午舉行法說的緯創 (3231-TW) 遭減碼 2.99 萬張，居外資賣超首位；買超則青睞力積電 (6770-TW)、台塑 (1301-TW)、元大金 (2885-TW)、定穎投控 (3715-TW) 等個股。
今天在集中市場現貨上，外資賣超 84.84 億元，投信賣超 27.51 億元，自營商買超 34.38 億元；在期貨市場，外資交易口數淨額爲多單 1278 口，未平倉口數淨額爲空單 29964 口。
市場焦點仍在電子股，盤中指數收復 2 萬 8000 點，最高達 28071.76 點，尾盤在短線客出場賣壓之下，最後一盤下殺 81.96 點，大盤以 27947.09 點作收，站上 5 日線，較昨日上漲 162.14 點或 0.58%，市場成交值爲 5605.09 億元。但外資仍站在賣方，三大法人合計賣超 77.97 億元。
外資今天加碼超過 1 萬張的個股包括力積電 (6770-TW)、台塑 (1301-TW)、元大金 (2885-TW)、定穎投控 (3715-TW)、尖點 (8021-TW)，其中，定穎並因投信及自營商同步加碼，盤中股價震盪高達 18.39%，且短線客並穿梭其中，爆發出 18.61 萬張的成交鉅量，股價收在 119 元。
外資買超較多的個股爲：力積電、台塑、元大金、定穎投控、尖點、南茂、群創、台化、臺企銀、華東；賣超較多的個股爲，緯創、旺宏、南亞科、中石化、仁寶、至上、臻鼎 - KY、佳能、大同、中鋼。
投信買超較多的個股爲：定穎投控、台新新光金、強茂、南亞、鴻海、凱基金、尖點、緯創、華新、微星；賣超較多的個股爲，中信金、華邦電、聯電、國泰金、京元電子、富邦金、長榮航、東元、玉山金、致伸。
自營商買超較多的個股爲：南亞、力積電、三商壽、鴻海、華新、台塑、至上、台玻、遠東新、台化。賣超較多的個股爲，緯創、旺宏、玉山金、神達、南亞科、聯電、華通、佳能、皇昌、中工。
資深證券分析師黃漢成指出，現階段台股在 2 萬 8000 點的高位階，向上拉升的力道有點不足，但短期沒有重大利空要重挫大盤，但必須留意外資態度偏空，期指空單增加，在現貨市場也是 8 賣超，同時，市場融資餘額增加，恐在籌碼面形成不利的因子，短期大盤將維持震盪的走勢。
