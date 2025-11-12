鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-12 10:40

健身器材廠喬山 (1736-TW) 公告最新財報，今年前三季營收 349.57 億元，稅後純益 10.36 億元，年增超過 6 成，每股純益 3.41 元。喬山指出，隨著第四季傳統旺季效應發酵，歐美客戶進入出貨高峰，可望再推升全年營收與獲利表現。

喬山前三季獲利10億EPS 3.41元，Q4旺季營收獲利添動能。(鉅亨網資料照)

喬山第三季營收 120.42 億元，季減 2.15%，年減 0.27%；毛利率 51.66%，季增 0.89 個百分點，年增 0.12 個百分點；營益率 6.44%，季減 0.34 個百分點，年減 1.56 個百分點；稅後純益 6.48 億元，季增 4.79 倍，年增 36.42%，每股純益 2.13 元。

喬山今年前三季營收 349.57 億元，年增 14.96%；毛利率 51.66%，年增 0.75 個百分點；營益率 4.86%，年增 1.43 個百分點；稅後純益 10.36 億元，年增 64.7%，每股純益 3.41 元。

喬山指出，目前全球設有 6 座製造基地，可靈活配置產能，因應關稅政策，同時也有效提升售價、降低成本，推升今年前三季毛利率較去年同期成長。

喬山補充，自 2019 年越南廠啟用後，逐步將家用健身器材產能轉移至越南，以發揮成本與關稅優勢。另外，越南新廠預計 2026 年第三季投產，未來將視整體政經環境進一步優化生產配置，強化競爭優勢。

喬山表示，集團最大客戶之一 Planet Fitness(PLNT-US)11 月公布第三季財報，單季營收 3.3 億元，年增 13%，同店銷售成長 6.9%，並上修全年成長預期。Planet Fitness 受惠既有加盟店汰舊換新，以及新開店鋪設備需求增加，且第三季新開設 35 間俱樂部全球據點已達 2795 家。