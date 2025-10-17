偉訓子公司東莞東驊倉庫火災 部分存貨受影響

偉訓 ( 3032-TW ) 今 (17) 日公告，子公司東莞東驊電子成品倉庫昨日晚間發生火災，人員均安全無任何傷亡，存貨僅部分受影響，跟供應商合作盡速補足，恢復正常出貨。

偉訓表示，東莞東驊電子 16 日晚上 9 點多發生火災，失火面積約 600 平米，消防人員全力協助於當晚十點撲滅火勢，人員均安全無任何傷亡，實際起火原因尚待鑒定釐清，人員均安全無任何傷亡。

偉訓進一步指出，偉訓存貨僅部分受影響，跟供應商合作盡速補足，恢復正常出貨，東莞東驊電子有投保火災險，已通知保險公司進行勘查，初步評估對整體營運及財務尚無重大影響。