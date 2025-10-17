偉訓子公司東莞東驊倉庫火災 部分存貨受影響
鉅亨網記者彭昱文 台北
偉訓 (3032-TW) 今 (17) 日公告，子公司東莞東驊電子成品倉庫昨日晚間發生火災，人員均安全無任何傷亡，存貨僅部分受影響，跟供應商合作盡速補足，恢復正常出貨。
偉訓表示，東莞東驊電子 16 日晚上 9 點多發生火災，失火面積約 600 平米，消防人員全力協助於當晚十點撲滅火勢，人員均安全無任何傷亡，實際起火原因尚待鑒定釐清，人員均安全無任何傷亡。
偉訓進一步指出，偉訓存貨僅部分受影響，跟供應商合作盡速補足，恢復正常出貨，東莞東驊電子有投保火災險，已通知保險公司進行勘查，初步評估對整體營運及財務尚無重大影響。
偉訓強調，將儘速配合消防單位釐清起火原因並進行改善，未來將加強廠區安全維護機制；根據偉訓公司年報，東莞東驊電子產品、光電產品、精密模具、精密塑膠射出件等之製造及進出口貿易。
偉訓 9 月營收 9.88 億元，雖然月減 9.7%，但年增 47.4%；第三季營收 32.26 億元，季增 29%、年增 1 倍；累計前三季營收 80.6 億元，年增 47%，創同期新高。
