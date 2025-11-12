東森國際前三季獲利翻倍增 林口A9開發案預計Q1取得使照

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-12 09:39

東森國際 (2614-TW) 公布前三季稅後純益 4.64 億元，年增幅高達 139%，每股純益 (EPS)1.42 元，顯示轉投資效益有成，東森也指出，除既有事業穩健成長外，市場關注的林口 A9「東林資產」開發案預計明年第一季取得使用執照，此不動產資產活化案未來將挹注穩定租金和管理收益，成為長期現金流來源。

東森國際獲利動能轉強。(鉅亨網資料照)

東森國際近年積極強化轉投資效益，已逐漸擺脫傳統貿易和倉儲的單一結構，轉向以新媒體多元布局與新零售會員服務平台為核心的綜合型獲利商模。

其中，東森新媒體前三季營運顯著改善，結束連續 4 年虧損並於第三季轉盈，全年可望接近損平，預計明年開始獲利。

而旗下貿易事業部的東森寵物雲是寵物實體通路品牌，目前全台門市規模達 116 家，並與擁有 18 家院所的慈愛動物醫院合作，結合醫療、商品和數據服務，在 AI 與數位化整合下，營運體質大幅轉強、虧損明顯收斂，預計明年全面轉盈。

此外，東森購物將加速線上線下融合，發展商場新通路，今年前三季營業利益率達 14%，法人預估全年 EPS 將超過 13 元。

而轉投資自然美生物科技積極推動兩岸市場策略，在台灣聚焦異業結盟與分潤合作，鎖定高成效、低投入的通路模式，上海自然美則以 AI 科技導入為核心，推出高端儀器專案「白月光」與「牛奶光」，目前中國加盟店規模已逾 1,700 家，預估今年轉盈。