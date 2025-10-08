喬山前三季營收349億年增逾1成 旗下JFW聯手Peloton擴大北美零售規模

健身器材廠喬山 ( 1736-TW ) 今 (8) 日公告 9 月營收 47.39 億元，年月雙成長，累計今年前三季營收 349.73 億元，年增逾 1 成。喬山指出，旗下 JFW 自 10 月 2 日開始與 Peloton 合作，整合雙方優勢，預期將擴大北美零售業務規模。

喬山指出，受惠主要大型連鎖健身房客戶擴張，供貨比重提升，並持續深耕各個區域市場，加上商用及家用通路滲透率擴大，帶動整體出貨與市占率提升，同步推升營收表現。

喬山進一步指出，此次合作，整合 Peloton 的創新內容與 JFW 的銷售網絡，預期將提升北美零售業務規模，以及 JFW 零售品牌通路影響力。

此外，JFW 也於 9 月與全球智慧重訓品牌 Tonal 展開策略合作，在全美門市與官網販售 Tonal 智慧重訓系統，讓消費者能在門市親身體驗以數據驅動的 AI 重訓設備，進一步提升「先試後買」的體驗。