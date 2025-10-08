喬山前三季營收349億年增逾1成 旗下JFW聯手Peloton擴大北美零售規模
鉅亨網記者劉玟妤 台北
健身器材廠喬山 (1736-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收 47.39 億元，年月雙成長，累計今年前三季營收 349.73 億元，年增逾 1 成。喬山指出，旗下 JFW 自 10 月 2 日開始與 Peloton 合作，整合雙方優勢，預期將擴大北美零售業務規模。
喬山 9 月營收 47.39 億元，月增 20.18%，年增 0.95%；第三季營收 120.43 億元，季減 1.95%，年減 0.29%；累計今年前三季營收 349.73 億元，年增 15.01%。
喬山指出，受惠主要大型連鎖健身房客戶擴張，供貨比重提升，並持續深耕各個區域市場，加上商用及家用通路滲透率擴大，帶動整體出貨與市占率提升，同步推升營收表現。
喬山表示，旗下零售通路 Johnson Fitness & Wellness(JFW)10 月 2 日正式與全球互聯網健身品牌 Peloton 合作，將 Peloton Cross Training Series(跨訓系列) 導入全美超過 100 間 JFW 門市，消費者可於店內體驗包含 Bike+、Tread 與 Tread + 等新品。
喬山進一步指出，此次合作，整合 Peloton 的創新內容與 JFW 的銷售網絡，預期將提升北美零售業務規模，以及 JFW 零售品牌通路影響力。
此外，JFW 也於 9 月與全球智慧重訓品牌 Tonal 展開策略合作，在全美門市與官網販售 Tonal 智慧重訓系統，讓消費者能在門市親身體驗以數據驅動的 AI 重訓設備，進一步提升「先試後買」的體驗。
喬山商用品牌 Matrix Fitness 也宣布正式成為希爾頓酒店集團 (HSM) 的合約供應商，未來設備及服務將進駐希爾頓旗下 24 個品牌、超過 8600 家飯店，以及超過 2.2 萬個物業。
展望第四季，喬山表示，隨著良好訂單能見度及旺季出貨啟動，集團營收有望再創歷史新高。
