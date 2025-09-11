騰雲設子公司拓泰國商業不動產版圖 拚海外營收占比上看5成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-11 11:47

數位轉型領導廠商騰雲 (6870-TW)8 月合併營收繳出單月第三高的好成績後，於 8 月底完成泰國子公司的設立，騰雲說明，將藉此攜手當地策略夥伴拓展泰國商業不動產市場，協助客戶打造智慧場域，目標將泰國經驗再輸回台灣和世界各國，最終目標達成海外營收占比 50%。

騰雲設子公司拓泰國商業不動產版圖。(圖：騰雲提供)

騰雲表示，受益於泰國商業不動產新客戶前期訂單挹注，推升今年前 8 月海外營收占比已達 42.6%。

騰雲董事長梁基文看好泰國百貨商場、飯店及辦公大樓等商業不動產的蓬勃興盛，因而設立子公司，攜手當地策略夥伴進軍泰國商業不動產市場，目標協助客戶打造智慧場域，並做為騰雲在全球的指標案場，預期泰國市場今年將挹注騰雲營收占比超過 7%。

騰雲觀察指出，泰國的商業和旅遊觀光產業興盛，當地三星級以上的飯店超過 9,000 家、2024 年造訪的國際旅客超過 3500 萬人，已接近疫情前水準，推動泰國旅遊收入超過泰銖 1.8 兆元 (約新台幣 1.5 兆元)，而官方數據顯示，2024 年零售市場規模達 4.51 兆泰銖，年增 6.02%，優於東南亞國家平均水準。