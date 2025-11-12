鉅亨網編輯林羿君 2025-11-12 14:06

2025 年誰會拋售輝達 (NVDA-US) 股票？軟銀執行長孫正義就這麼做了。他出清持有的全部輝達股份，套現 58 億美元，並將這筆獲利轉向押注 OpenAI。孫正義這個布局讓市場備感困惑，但也頗具象徵意義。

還在怕AI泡沫？孫正義賣光輝達 就為了「買更多AI」。(圖:shutterstock)

這幾年來，OpenAI 和輝達之間的關係一直非常緊密。雖然 OpenAI 是一家未上市公司，但輝達卻在過去幾年成為全球最令人興奮的股票之一，而這要追溯到 2022 年底，當時 OpenAI 推出 ChatGPT，震撼了全世界。

在那之前，投資人可能買輝達的股票，是因為相信它的晶片對電玩產業至關重要。但如今事實證明，輝達的晶片其實是 OpenAI 與其他競爭對手打造 AI 引擎的核心零件。輝達成了這波 AI 熱潮最主要的「代表性股票」，自 ChatGPT 問世以來，其股價已暴漲超過 10 倍。

所以，當軟銀這家以「瘋狂押注未來」聞名的公司出清輝達股票時，市場自然會認為這是對 AI 市場發出的某種訊號。尤其是在市場正熱議「AI 是不是泡沫、何時會破」的時候，輝達也因此股價一度下跌近 3%。

但軟銀並不是在撤出 AI，相反地，它是在賣出全球最火熱的 AI 股票，好讓自己能「買進更多的 AI」。軟銀已經向 OpenAI 投入 75 億美元，並計劃很快再投資 225 億美元。

也就是說，輝達提供了讓 OpenAI 得以運作的硬體基礎，但軟銀認為，OpenAI 最終打造出的成果，將比那些硬體「積木」更有價值。在軟銀第二季財報簡報中，可以清楚看到他們是這麼主張的：整份簡報大篇幅地強調 OpenAI 帶來的龐大潛力。

這裡也帶著一點似曾相識的味道。孫正義其實早就玩過類似的戲碼，他在 2017 年入股輝達，兩年後獲利了結、全數賣出，結果錯過了輝達此後幾年瘋狂飆漲的行情。對此，他一直相當懊悔。

但這一次，他換的是另一種賭注：把手中一家公開上市、必須定期揭露財報的公司股份，換成一家由執行長領導的私人公司。

OpenAI 執行長奧特曼於外界質疑 OpenAI 的估值與財務狀況「脫離現實」這種說法，向來會直接表現出不耐煩，甚至勃然大怒。

這看起來風險很高，但正對孫正義的味，他一向以大膽下注聞名。在 1990 年代，他搶先押注網際網路並獲得巨大成功；在 2000 年代，他又準確看中阿里巴巴。但他也曾大錯特錯，例如在 WeWork 上。