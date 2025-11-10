鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估下修至-22.25元，預估目標價為85.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共6位分析師，對艾科思達(SATS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.17元下修至-22.25元，其中最高估值-3.77元，最低估值-47.09元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-3.77(-3.77)0.081.51-3.44
最低值-47.09(-47.09)-4.98-5.6-3.44
平均值-24.27(-21.38)-3.08-2.79-3.44
中位數-22.25(-4.17)-4.22-4.05-3.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值152.00億152.56億158.69億133.85億
最低值149.01億142.06億135.94億130.68億
平均值150.27億147.07億146.13億132.27億
中位數149.96億146.90億142.92億132.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.410.812.11-6.28-0.44
營業收入18.88億19.86億19.98億170.16億158.26億

詳細資訊請看美股內頁：
艾科思達(SATS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

