search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)EPS預估下修至1.16元，預估目標價為14.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.24元下修至1.16元，其中最高估值1.87元，最低估值0.23元，預估目標價為14.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.87(1.87)2.312.192.53
最低值0.23(0.82)0.050.711.99
平均值1.06(1.27)1.151.322.17
中位數1.16(1.24)1.141.342

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值295.43億312.64億323.51億333.71億
最低值281.04億280.69億283.02億295.85億
平均值288.12億298.48億303.36億317.93億
中位數288.30億300.02億306.22億324.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.937.021.61-1.69-9.34
營業收入252.85億285.86億301.54億296.52億292.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPSKY

相關行情

台股首頁我要存股
Paramount Skydance Corporation Class B16.9158+10.9%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty