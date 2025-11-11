鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)EPS預估下修至1.16元，預估目標價為14.00元
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.24元下修至1.16元，其中最高估值1.87元，最低估值0.23元，預估目標價為14.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.87(1.87)
|2.31
|2.19
|2.53
|最低值
|0.23(0.82)
|0.05
|0.71
|1.99
|平均值
|1.06(1.27)
|1.15
|1.32
|2.17
|中位數
|1.16(1.24)
|1.14
|1.34
|2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|295.43億
|312.64億
|323.51億
|333.71億
|最低值
|281.04億
|280.69億
|283.02億
|295.85億
|平均值
|288.12億
|298.48億
|303.36億
|317.93億
|中位數
|288.30億
|300.02億
|306.22億
|324.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.93
|7.02
|1.61
|-1.69
|-9.34
|營業收入
|252.85億
|285.86億
|301.54億
|296.52億
|292.13億
詳細資訊請看美股內頁：
Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
