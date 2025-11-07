鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估上修至-3.94元，預估目標價為83.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對艾科思達(SATS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.01元上修至-3.94元，其中最高估值-3.76元，最低估值-4.17元，預估目標價為83.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-3.76(-3.76)-0.61.51-3.44
最低值-4.17(-5.14)-6.78-8.21-4.29
平均值-3.95(-4.1)-4.02-4.29-3.87
中位數-3.94(-4.01)-4.33-4.79-3.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值152.29億154.81億161.56億143.58億
最低值149.96億143.09億136.00億130.98億
平均值151.13億148.78億148.03億136.13億
中位數151.26億147.12億146.17億133.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.410.812.11-6.28-0.44
營業收入18.88億19.86億19.98億170.16億158.26億

詳細資訊請看美股內頁：
艾科思達(SATS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

