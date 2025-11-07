鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估上修至-3.94元，預估目標價為83.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對艾科思達(SATS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.01元上修至-3.94元，其中最高估值-3.76元，最低估值-4.17元，預估目標價為83.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-3.76(-3.76)
|-0.6
|1.51
|-3.44
|最低值
|-4.17(-5.14)
|-6.78
|-8.21
|-4.29
|平均值
|-3.95(-4.1)
|-4.02
|-4.29
|-3.87
|中位數
|-3.94(-4.01)
|-4.33
|-4.79
|-3.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|152.29億
|154.81億
|161.56億
|143.58億
|最低值
|149.96億
|143.09億
|136.00億
|130.98億
|平均值
|151.13億
|148.78億
|148.03億
|136.13億
|中位數
|151.26億
|147.12億
|146.17億
|133.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.41
|0.81
|2.11
|-6.28
|-0.44
|營業收入
|18.88億
|19.86億
|19.98億
|170.16億
|158.26億
詳細資訊請看美股內頁：
艾科思達(SATS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 11/19跟著阿格力掌握日本商社投資契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- SpaceX星艦再升級！馬斯克：明年推百噸級第三代 可望實現完全可回收
- 〈美股盤後〉輝達博通領漲晶片股 那斯達克登新高
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：怪獸飲料(MNST-US)EPS預估上修至1.96元，預估目標價為75.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)EPS預估上修至17.06元，預估目標價為359.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇