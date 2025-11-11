search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：IonQ Inc(IONQ-US)EPS預估下修至-4.99元，預估目標價為73.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對IonQ Inc(IONQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.22元下修至-4.99元，其中最高估值-1.84元，最低估值-5.33元，預估目標價為73.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.84(-1.62)-1.56-1.45-1.13
最低值-5.33(-5.3)-2.75-2.68-2.73
平均值-3.94(-3.19)-2.14-2.06-1.72
中位數-4.99(-2.22)-2.04-2.06-1.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.10億2.06億3.73億5.25億
最低值1.08億1.75億2.50億4.14億
平均值1.08億1.89億3.15億4.66億
中位數1.08億1.88億3.24億4.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.43-0.77-0.25-0.78-1.56
營業收入0.00210萬1,113萬2,204萬4,307萬

詳細資訊請看美股內頁：
IonQ Inc(IONQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSIONQ

台股首頁我要存股
