鉅亨速報 - Factset 最新調查：IonQ Inc(IONQ-US)EPS預估下修至-4.99元，預估目標價為73.00元
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對IonQ Inc(IONQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.22元下修至-4.99元，其中最高估值-1.84元，最低估值-5.33元，預估目標價為73.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.84(-1.62)
|-1.56
|-1.45
|-1.13
|最低值
|-5.33(-5.3)
|-2.75
|-2.68
|-2.73
|平均值
|-3.94(-3.19)
|-2.14
|-2.06
|-1.72
|中位數
|-4.99(-2.22)
|-2.04
|-2.06
|-1.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.10億
|2.06億
|3.73億
|5.25億
|最低值
|1.08億
|1.75億
|2.50億
|4.14億
|平均值
|1.08億
|1.89億
|3.15億
|4.66億
|中位數
|1.08億
|1.88億
|3.24億
|4.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.43
|-0.77
|-0.25
|-0.78
|-1.56
|營業收入
|0.00
|210萬
|1,113萬
|2,204萬
|4,307萬
詳細資訊請看美股內頁：
IonQ Inc(IONQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
