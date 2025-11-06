search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：IonQ Inc(IONQ-US)EPS預估下修至-1.84元，預估目標價為67.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對IonQ Inc(IONQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.62元下修至-1.84元，其中最高估值-1.56元，最低估值-5.3元，預估目標價為67.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.56(-1.56)-1.25-1.17-0.96
最低值-5.3(-2.22)-2.75-2.68-2.73
平均值-2.51(-1.76)-1.92-1.79-1.61
中位數-1.84(-1.62)-1.96-1.65-1.13

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.08億2.05億3.35億5.25億
最低值8,950萬1.62億2.92億4.59億
平均值9,554萬1.76億3.17億4.91億
中位數9,120萬1.73億3.29億4.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.43-0.77-0.25-0.78-1.56
營業收入0.00210萬1,113萬2,204萬4,307萬

詳細資訊請看美股內頁：
IonQ Inc(IONQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIONQ

相關行情

台股首頁我要存股
IonQ Inc55.41+3.80%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty