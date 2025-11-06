鉅亨速報 - Factset 最新調查：IonQ Inc(IONQ-US)EPS預估下修至-1.84元，預估目標價為67.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對IonQ Inc(IONQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.62元下修至-1.84元，其中最高估值-1.56元，最低估值-5.3元，預估目標價為67.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.56(-1.56)
|-1.25
|-1.17
|-0.96
|最低值
|-5.3(-2.22)
|-2.75
|-2.68
|-2.73
|平均值
|-2.51(-1.76)
|-1.92
|-1.79
|-1.61
|中位數
|-1.84(-1.62)
|-1.96
|-1.65
|-1.13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.08億
|2.05億
|3.35億
|5.25億
|最低值
|8,950萬
|1.62億
|2.92億
|4.59億
|平均值
|9,554萬
|1.76億
|3.17億
|4.91億
|中位數
|9,120萬
|1.73億
|3.29億
|4.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.43
|-0.77
|-0.25
|-0.78
|-1.56
|營業收入
|0.00
|210萬
|1,113萬
|2,204萬
|4,307萬
詳細資訊請看美股內頁：
IonQ Inc(IONQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
