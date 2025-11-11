鉅亨速報 - Factset 最新調查：Host旅館及度假村(HST-US)EPS預估上修至1.08元，預估目標價為19.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Host旅館及度假村(HST-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.91元上修至1.08元，其中最高估值1.11元，最低估值0.87元，預估目標價為19.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.11(1.11)0.930.96
最低值0.87(0.86)0.720.81
平均值1.01(0.95)0.860.88
中位數1.08(0.91)0.90.86

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值60.97億62.00億63.27億
最低值58.95億58.57億59.45億
平均值60.03億60.71億61.81億
中位數59.95億60.92億61.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.04-0.020.881.040.99
營業收入16.20億28.90億49.07億53.11億56.84億

詳細資訊請看美股內頁：
Host旅館及度假村(HST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSHST

台股首頁我要存股
