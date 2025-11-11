search icon



〈焦點股〉被動元件族群攻勢再起 6檔股價低位階漲停扮先鋒

鉅亨網記者彭昱文 台北


被動元件族群今 (11) 日隨大盤走強，其中，股價位階較低的鈞寶 (6155-TW)、謙如 (3236-TW)、華容 (5328-TW)、信昌電 (6173-TW)、九豪 (6127-TW)、金山電 (8042-TW) 等盤中攻上漲停。

cover image of news article
〈焦點股〉被動元件族群攻勢再起 6檔股價低位階漲停扮先鋒。(鉅亨網資料照)

另外，光頡 (3625-TW) 漲逾 9%、密望實 (8043-TW)、堡達 (3537-TW)、凱美 (2375-TW)、立敦 (6175-TW) 漲逾 6-7%、臺慶科 (3357-TW)、華新科 (2492-TW)、大毅 (2478-TW)、立隆電 (2472-TW) 等也都漲約半根停板。


業界人士分析，AI 伺服器、AI PC 均帶動被動元件用量大增，加上產業庫存普遍回到健康水平，部分產品如鉭質電容更出現供需吃緊、漲價的情形，市場也關注明年漲價效應是否將擴散至 MLCC、電阻等產品。

 

